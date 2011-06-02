Мільйонери Львівщини задекларували майже 294 млн. грн.

Львів. 2 червня. УНІАН. У Львівській області 65 осіб подали декларації за 2010 рік із доходом більше 1 млн. грн. Всього місцевими мільйонерами задекларовано 293 526,2 тис. грн. доходів. Про це заявив під час зустрічі із журналістами голова ДПА у Львівській області Віталій Пекарчук.

За результатами перерахунків, додатково підлягає до сплати в бюджет 28,3 млн. грн. Громадяни, які у 2011 році одержали право скористатися податковим кредитом, подали 15135 декларацій. За результатами перерахунків поверненню підлягає 9,2 млн. грн.

Окрім цього, Віталій Пекарчук заявив, що податківці виявили 120 злочинів у сфері оподаткування, сума збитків від яких сягнула 49,1 млн. грн.

Протягом п’яти місяців управління податкової міліції попередило 112 фактів незаконної заявки на відшкодування ПДВ з бюджету 42 млн. 238,7 тис. грн. Виявлено 3 фірми з ознаками фіктивності, припинено діяльність 3 "конвертаційних" центрів, загальний оборот яких становив 200 млн. грн.