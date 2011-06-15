Показники місцевих бюджетів треба відкоригувати, – Цимбалюк

Львів. 15 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк дав доручення керівникам міст і головам РДА уточнити корегування показників місцевих бюджетів із Мінфіном. Відповідне доручення зробив губернатор під час виїзної Колегії ОДА в Дрогобичі.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Керівник головного фінансового управління Львівської ОДА Олег Демків під час наради заявив, що недовиконання дохідної частини бюджетів області становить 120 млн грн і додав, що є два основні важелі задля покращення стану виконання бюджетів: корегування місцевих бюджетів безпосередньо Міністерством фінансів України та економія споживання теплової енергії.

За підсумками доповіді з даного питання, голова ЛОДА дав доручення керівникам міст і головам райдержадміністрацій уточнити корегування показників місцевих бюджетів із Міністерством фінансів України.