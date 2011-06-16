Реконструкцію стадіону в Дрогобичі вимагають пришвидшити

09:29, 16 червня 2011
Львів
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Готують до Євро-2012

Львів. 16 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк вимагає швидше завершити реконструкцію стадіону «Галичина» в Дрогобичі, який використовуватиметься як тренувальна база до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Для проведення реконструкції стадіону уже повністю розроблена технічна документація, готовий також і паспорт об’єкту. Стадіон вміщатиме 3,5 тисячі глядачів.

Вартість реконструкції стадіону складає 29 млн. грн., в тому числі 22 млн. грн. коштів державного бюджету та 7 млн. грн. – місцевого.

На стадіоні проведуть реконструкцію поля, трибунних та підтрибунних приміщень, побудову належного заїзду – виїзду із стадіону та місць для паркінгу автомобілів. Крім того, передбачена зміна освітлення стадіону, побудова трансформаторної підстанції та котельні. Єдине питання, яке наразі залишається невирішеним, - питання водовідведення.

Об’єкт планується здати у експлуатацію до кінця листопада 2011 року.

Голова Львівської ОДА М.Цимбалюк наголосив, що облдержадміністрація кожного тижня контролюватиме хід будівельних робіт стадіону «Галичина».

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