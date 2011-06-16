На Львівщині знизилися ціни на продукти харчування

Львів.16 червня. УНІАН. У Львівській області суттєво знизились ціни на продукти харчування. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

За повідомленням ОДА, в травні 2011 року на споживчому ринку України та Львівської області темпи зростання споживчих цін знизились. Індекс споживчих цін становив в Україні 100,8%, у Львівській області – 100,4%.

У Львівській області у травні 2011 року порівняно з квітнем приріст цін на продукти харчування знизився і становив 0,2%, проти 2,2% у попередньому місяці.

Упродовж місяця спостерігалось сезонне зниження цін на молочні продукти і яйця (у середньому на 5,6%). На 9,5% здешевіло молоко, на 3,3% - сметана, на 1,8% - сир і м’який сир, на 17,9% - яйця.

У середньому на 4,2% знизились ціни на овочі, що зумовлено значним зниженням ціни на капусту (на 27,5%), огірків і помідорів закритого ґрунту (відповідно на 26,1% і на 4,6%). Проте подорожчали овочі минулорічного врожаю: буряки (на 17,5%), морква (на 16,6%) і картопля (на 10,7%).

Спостерігалось зниження цін на олію та жири, у тому числі, на 3,2% подешевіли тваринні жири, на 2,2% – масло вершкове, на 1,7% – олія соняшникова.