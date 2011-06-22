У Львові хвилиною мовчання вшанували пам’ять жертв війни

Львів. 22 червня. УНІАН. 22 червня о 10.00 під час всеукраїнської акції «Хвилина мовчання на вшанування пам’яті полеглих у роки Великої Вітчизняної війни» у Львові біля пам’ятника жертвам комуністичних злочинів львів’яни спільно з керівництвом міста та області вшанували пам’ять невинно убієнних.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

На площі зібралося близько 300 львів’ян - представників громадських та релігійних організацій, політичних партій та ветеранів.

Квіти до пам’ятника жертвам комуністичних злочинів поклали голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, голова Львівської обласної ради Олег Панькевич, міський голова Львова Андрій Садовий та інші представники обласної влади та громадськості.

На будівлях держустанов приспущено Державні прапори України з чорними стрічками, на фасадах житлових будинків у Львові також вивішено державні прапори з чорними жалобними стрічками.

Хвилиною мовчання була вшанована пам'ять жертв війни в усіх районах області.