Львівщина заборгувала за газ 76,7 млн. грн.

Львів. 22 червня. УНІАН. На 20 червня рівень оплати спожитого природного газу підприємствами комунальної теплоенергетики з початку року становить 81,6%, сума заборгованості – 76,7 млн. грн., а з початку опалювального сезону 2010/11 року рівень розрахунків становить – 69,3% (рівень розрахунків по Україні – 61%), сума заборгованості – 211,2 млн. гривень.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, заборгованість теплопостачальних підприємств м. Львова складає 62% від суми заборгованості всіх підприємств комунальної теплоенергетики області.

Теплопостачальні підприємства склали графіки погашення заборгованості до початку опалювального сезону 2011/12 року (з урахуванням відшкодування різниці в тарифах).

На виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 року №503 розраховано обсяги заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що вироблялася, транспортувалася та постачалася населенню, яка виникла у зв'язку з невідповідністю фактичної вартості теплової енергії тарифам, що затверджувалися або погоджувалися відповідними органами місцевого самоврядування в сумі 107,9 млн. грн., в тому числі: IV квартал 2009 року – 16,5 млн. грн., 2010 рік – 91,4 млн. гривень.

За повідомленням ОДА, на 20 червня 2011 року підготовлено договорів на проведення розрахунків з різниці в тарифах на суму 97,2 млн. грн., в тому числі:

- знаходиться договорів на погодженні в ДК «Газ України», НАК «Нафтогаз України» та управління державного казначейства у Львівській області на суму 29,1 млн. гривень;

- надіслано договорів в Міністерство фінансів України та Державне казначейство України до фінансування на суму 68,1 млн. гривень.