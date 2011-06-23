У ЛОДА обговорили питання виконавчої дисципліни

Львів. 23 червня. УНІАН. У Львівській ОДА під головуванням заступника голови – керівника апарату Львівської обласної державної адміністрації Ольги Гузар відбулася нарада з керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Одне з найважливіших питань наради був аналіз виконавської дисципліни у структурних підрозділах облдержадміністрації.

За результатами наради керівникам структурних підрозділів облдержадміністрації доручено звернути увагу на якість виконання документів, що перебували на контролі та вжити заходів дисциплінарного впливу до посадових осіб, які допускають порушення термінів виконання документів, підвищити вимогливість і рівень персональної відповідальності посадових осіб усіх рівнів за якість і своєчасність виконання поставлених у розпорядчих документах завдань відповідно до своїх повноважень.

Найбільше уваги було приділено виконанню структурними підрозділами облдержадміністрації доручень Президента України та Кабінету Міністрів України.