У Львові матір вбила та викинула на смітник немовля

Львів. 23 червня. УНІАН. У Львові правоохоронці затримали 28-річну жінку, яка вбила немовля, а тіло викинула на смітник. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Встановлено, що 20 червня до чергової частини Франківського райвідділу міліції Львова надійшло повідомлення про те, що біля смітників на вулиці Лазаренка у поліетиленовому пакеті знайшли труп новонародженого хлопчика.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці знайшли матір дитини і з’ясували, що 28-річна жінка народжувала вдома, а згодом втопила дитя, завернула у поліетиленовий пакет і викинула на смітник.

Жінку забрали до райвідділу, а звідти через післяродову кровотечу відвезли до лікарні. Тіло хлопчика віддали на експертизу.

Ведеться слідство.