Цимбалюк сьогодні відвідає два райони

Львів. 23 червня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк з робочим візитом відвідає Стрийський та Дрогобицький райони. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

У Стрийському районі М.Цимбалюк має намір оглянути підземне сховище газу (Більче-Волицько-Угерське підземне сховище газ) управління магістральних газопроводів „Львівтрансгаз”.

Окрім цього, голова ОДА вручить нове обладнання Стрийській центральній міській лікарні.

У Дрогобицькому районі Михайло Цимбалюк огляне та ознайомиться з експонатами Державного історико-культурного заповідника „Нагуєвичі” та проведе нараду.