Чоловік із готельної агенції викрав 10 телевізорів

Львів. 23 червня. УНІАН. У Львівській області 36-річний чоловік із готельно-туристичної агенції за рік викрав 10 телевізорів. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.

Співробітники Стрийського райвідділку затримали 36-річного раніше засудженого чоловіка, який впродовж 2010-2011 року з приміщення готельно-туристичної агенції викрав 10 телевізорів іноземного виробництва. Загальна вартість викраденого 6 тис. грн.

Ведеться слідство.