Чоловік із готельної агенції викрав 10 телевізорів
10:40, 23 червня 2011Львів
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«Виносив» протягом року
Львів. 23 червня. УНІАН. У Львівській області 36-річний чоловік із готельно-туристичної агенції за рік викрав 10 телевізорів. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
Співробітники Стрийського райвідділку затримали 36-річного раніше засудженого чоловіка, який впродовж 2010-2011 року з приміщення готельно-туристичної агенції викрав 10 телевізорів іноземного виробництва. Загальна вартість викраденого 6 тис. грн.
Ведеться слідство.
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