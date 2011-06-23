Молодиків ув’язнили на 2 роки за каналізаційний люк
12:39, 23 червня 2011Львів
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Вартість люка 310 грн
Львів. 23 червня. УНІАН. У Львівській області за крадіжку каналізаційних люків двох молодиків ув’язнили на два роки. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю ГУ МВС України у Львівській області.
За повідомленням правоохоронців, в січні цього року двоє молодиків викрали каналізаційний люк, вартістю 310 гривень з вул. Княгині Ольги в Дрогобичі.
Дрогобицьким міськвідділом міліції проти зловмисників було порушено кримінальну справу за ч. 2 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка).
Згодом Дрогобицьким міськрайонним судом їм було винесено вирок, хлопців засудили до 2 років позбавлення волі.
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