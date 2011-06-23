Лікарня у Стрию отримала сучасне рентгенівське обладнання

Львів. 23 червня. УНІАН. Сьогодні Стрийська лікарня отримала сучасне рентгенівське обладнання. У презентаційних заходах нового медичного обладнання взяли участь голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк, начальник Головного управління охорони здоров’я Львівської ОДА Сергій Федоренко, головний лікар Стрийської центральної міської лікарні Микола Лафінчук, а також керівництво компанії-інвестора.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.



Універсальний рентгенівський комплекс розрахований на три робочі місця та використовується для роботи у стаціонарних рентген-кабінетах для проведення рентгенографії на столі знімків з плаваючою декою та на вертикальній стійці знімків.

Вартість медичного обладнання – 1,2 млн. грн. Це результат співпраці Львівської ОДА, Стрийської міськради та керівництва «Львівтрансгаз».

Михайло Цимбалюк подякував керівництву «Львівтрансгаз» за те, що вдалося придбати це обладнання. «Важливо, що підприємства, які здійснюють господарську діяльність в області, роблять внесок в інфраструктуру. Стрий та Стрийський район потребують ще встановлення мамографу для того, щоб вчасно діагностувати онкологічні захворювання. Спільними зусиллями меценатів та влади ми зможемо закупити це обладнання», - зазначив голова Львівської ОДА.