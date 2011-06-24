Школи поступово перейдуть на навчання в одну зміну

Львів. 24 червня. УНІАН. Школи Львівської області поступово переходять на навчання в одну зміну. Дане питання координує Головне управління освіти і науки ОДА. Про це зазначила заступник начальника управління освіти Богдана Біляк.

У Львівській області у 2010-2011 навчальному році у 76 навчальних закладах 4983 учнів у 255 класах навчалися у дві зміни.

З метою створення належних умов для здійснення навчально-виховного процесу органами управління освітою здійснюється аналіз мережі загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчання у дві зміни.

На підставі результатів зазначеного аналізу органами управління освітою міст Львова, Борислава, Дрогобича, Самбора, Стрия, Бродівського, Городоцького, Дрогобицького, Жовківського, Золочівського, Кам’янка-Бузького, Миколаївського, Мостиського, Перемишлянського, Пустомитівського, Самбірського, Сколівського, Сокальського, Стрийського, Турківського, Яворівського районів розробляються плани-графіки поетапного переведення таких загальноосвітніх навчальних закладів на режим роботи в одну зміну.