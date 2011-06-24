У Львові податківець попався на хабарі

Львів. 24 червня. УНІАН. У Львові при отримані хабара затримано співробітника податкової інспекції. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Встановлено, що податківець вимагав та отримав 1,6 тис. грн. хабара від приватного підприємця за зменшення штрафних санкцій за виявлені порушення в його підприємницькій діяльності.

Прокуратура району порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара).