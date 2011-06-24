Музей-садибу Франка відремонтують

Львів. 24 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк відвідав музей-садибу Івана Франка у селі Нагуєвичі Дрогобицького району. Керівник області дав доручення приділити увагу внутрішньому ремонту садиби, а також наголосив на необхідності відтворення автентичного середовища території садиби часів Івана Франка.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Львівської ОДА.

«Дах має бути перекритий соломою, для цього ми повинні знайти фахівців і матеріал. Огорожа, бджолині вулики і криниця також мають бути наближеними до тих часів»,- зазначив М.Цимбалюк.

Після оглядин музею Михайла Цимбалюк провів робочу нараду в будинку літераторів. На нараді були присутні голова Дрогобицької РДА, міський голова Дрогобича, керівники управлінь. Присутні зупинилися на питанні облагородження території музею-садиби, голова ОДА дав доручення відповідальним службам забезпечити освітлення села, траси та території музею, а також в скорому часі здійснити газифікацію села.