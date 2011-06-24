Цимбалюк їде в Золочівський район
13:58, 24 червня 2011Львів
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Відвідає садибу Шашкевича
Львів. 24 червня. УНІАН. Сьогодні голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк здійснить робочий візит у Золочівський район області.
Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА, Цимбалюк візьме участь проведенні VIII Міжнародного форуму навчальних закладів імені Маркіяна Шашкевича, відвідає музей-садибу Маркіяна Шашкевича у с. Підлисся Білокамінської сільської ради.
Окрім цього, заплановано, що голова ОДА, ознайомиться із ходом робіт по реконструкції музею-садиби, у якій народився Маркіян Шашкевич.
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