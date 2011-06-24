Розвиток економіки вимагає робітничих професій, – Цимбалюк

Львів. 24 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк взяв участь у засіданні круглого столу із представниками німецького Фонду ім. Ебергарда Шьока, який відбувся у Львівському вищому художньому професійному училищі. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

У жовтні 2008 року Фонд ім. Ебергарда Шьока підписав договір про співпрацю із училищем та головним управлінням освіти і науки Львівської ОДА. Для проведення реконструкцій будівельних майстерень, кабінетів та їх матеріально-технічного оснащення фондом ім. Ебергарда Шьока витрачено понад 2 млн. грн. інвестицій.

Проект успішно реалізується на Львівщині і передбачає модернізацію та підвищення кваліфікаційного рівня професії «Реставратор декоративно-художніх фарбувань; маляр» та на перспективу інших будівельних професій.

Михайло Цимбалюк подякував представникам Фонду за те, що для співпраці було вибрано саме Львівщину, яка за кількістю професійно-технічних закладів України займає четверте місце: «Сучасний розвиток економіки вимагає підвищення рівня робітничих професій, адже сьогодні в нашій державі є певний брак висококваліфікованих кадрів робітничих професій, будівельників, слюсарів тощо»,- зазначив голова Львівської ОДА

М.Цимбалюк також наголосив, що сьогодні особисто переконався в успішній реалізації проекту співпрацю із Фондом: «У моїй особі маєте соратника, буду сприяти подальшій реалізації даного проекту у області».

Голова Львівської облдержадміністрації також оглянув робочі класи, у яких учні проходять виробничу практику: «У стінах цього закладу панує новий європейський дух».

Вже у 2011 році відбудеться перший випуск кваліфікованих робітників, підготовлених в рамках проекту. Під час зустрічі із студентами училища М.Цимбалюк подякував молодим людям за обрану професію і побажав, щоб після закінчення навчання у них був достойний вибір професії.

Також голова ОДА вручив пам’ятні подарунки десятьом кращим студентам училища.