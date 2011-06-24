На Львівщині відбудеться свято «Купальський віночок»

Львів. 24 червня. УНІАН. 7 липня у Яворівському районі Львівської області відбудеться народно-етнографічне свято «Купальський віночок».

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Дійство проходитиме на території відпочинкового осередку поблизу села Верещиця Яворівського району, в одному з наймальовничіших куточків Львівщини серед лісів та полян із запашними травами, де знаходяться джерела з кришталево чистою водою.

У межах Фестивалю відбудеться велика кількість різноманітних заходів: купальська ватра з народними традиціями, майстер-класи по плетінню вінків, виступи народних гуртів та творчих колективів Яворівського району, катання на бричці, веселощі, забави.

Фестиваль проходитиме за сприяння управління розвитку туризму та курортів Львівської ОДА.