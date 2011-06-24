На Львівщині відбудеться свято «Купальський віночок»

14:33, 24 червня 2011
Львів
0 0

Захід проводитиметься 7 липня

Львів. 24 червня. УНІАН. 7 липня у Яворівському районі Львівської області відбудеться народно-етнографічне свято «Купальський віночок».

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Дійство проходитиме на території відпочинкового осередку поблизу села Верещиця Яворівського району, в одному з наймальовничіших куточків Львівщини серед лісів та полян із запашними травами, де знаходяться джерела з кришталево чистою водою.

У межах Фестивалю відбудеться велика кількість різноманітних заходів: купальська ватра з народними традиціями, майстер-класи по плетінню вінків, виступи народних гуртів та творчих колективів Яворівського району, катання на бричці, веселощі, забави.

Фестиваль проходитиме за сприяння  управління розвитку туризму та курортів Львівської ОДА.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter