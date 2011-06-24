На Львівщині діє понад 400 молодіжних об’єднань

14:41, 24 червня 2011
Львів
0 0

В області понад 830 тис. молоді

Львів. 24 червня. УНІАН. На 1 січня цього року  у Львівській області зареєстровано та діють понад 400 молодіжних громадських об’єднань. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Серед них 19% займаються політичною діяльністю, 17% – національно-патріотичним вихованням молоді,  15% проводять реабілітаційну роботу та захист молоді і дітей з особливими потребами,  14% - реалізацією  творчого потенціалу молоді, 12%- освітою та розвитком молоді, 11% збереженням культури та традицій, 10% -  проведенням змістовного дозвілля для молоді, 5 % –духовним вихованням молоді, 4% – захистом прав молоді, 3% – краєзнавчою, економічною діяльністю та 2% соціальною роботою.

На 1 січня 2011 року наявне населення Львівської області складає 2544,7 тис.осіб. Молодь віком від 14 до 35 років (включно) складає 838,2 тис. осіб.  Кількість вузів - 49  в них навчається 162 632 студентів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter