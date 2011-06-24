На Львівщині діє понад 400 молодіжних об’єднань

Львів. 24 червня. УНІАН. На 1 січня цього року у Львівській області зареєстровано та діють понад 400 молодіжних громадських об’єднань. Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Серед них 19% займаються політичною діяльністю, 17% – національно-патріотичним вихованням молоді, 15% проводять реабілітаційну роботу та захист молоді і дітей з особливими потребами, 14% - реалізацією творчого потенціалу молоді, 12%- освітою та розвитком молоді, 11% збереженням культури та традицій, 10% - проведенням змістовного дозвілля для молоді, 5 % –духовним вихованням молоді, 4% – захистом прав молоді, 3% – краєзнавчою, економічною діяльністю та 2% соціальною роботою.

На 1 січня 2011 року наявне населення Львівської області складає 2544,7 тис.осіб. Молодь віком від 14 до 35 років (включно) складає 838,2 тис. осіб. Кількість вузів - 49 в них навчається 162 632 студентів.