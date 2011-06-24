Шахта «Надія» достроково виконала річний план

Львів. 24 червня. УНІАН. 22 червня 2011 року трудовий колектив ДВАТ "Шахта "Надія" достроково виконав річне завдання з вуглкевидобутку: видобуто 135 тис. тонн вугілля, в тому числі 73,1 тис. тонн понад план, середньодобовий видобуток становить 853 тонн на добу.

Пройдено 3,6 км гірничих виробок проти планових 1,9 км. Продуктивність праці ГРОЗа становить 160,4 тн/міс, прохідника 6,1м/міс.

За 5 місяців 2011 року реалізовано товарної продукції 114,2 тис. тонн на 86,6 млн. грн. (без ПДВ).

Стабільна робота шахти по видобутку дозволяє працювати без державної фінансової підтримки, своєчасно виплачувати заробітну плату, здійснювати платежі до цільових фондів і відрахування до бюджету.

За січень-травень 2011 року нараховано та виплачено 37,3 млн. грн. заробітної плати, сплачено обов'язкових платежів до пенсійного і фондів соціального страхування 17,7 млн. грн., здійснено платежі до державного та місцевого бюджету 19,7 млн. грн.

У складних гірничо-геологічних умовах друге десятиріччя, прикладаючи всі можливі зусилля, підприємство достроково виконує завдання з видобутку вугілля та проведення гірничих виробок.

Сьогодні і на майбутнє трудовий колектив шахти налаштований на високопродуктивну і професійну шахтарську працю.