На Львівщині спалили легковик
21:45, 24 червня 2011Львів
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Ведеться слідство
Львів. 24 червня. УНІАН. У Львівській області невідомі особи підпалили легковий автомобіль «ВАЗ-2101». Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.
За повідомленням МНС, інцидент стався 23 червня в с. Красне Буського району. Вогнем знищено легковий автомобіль. Завдано збитків на 40 тис. грн.
«Ймовірна причина пожежі – занесення джерела запалювання ззовні сторонньою особою», – зазначають в МНС.
Ведеться слідство.
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