На Львівщині спалили легковик

Львів. 24 червня. УНІАН. У Львівській області невідомі особи підпалили легковий автомобіль «ВАЗ-2101». Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

За повідомленням МНС, інцидент стався 23 червня в с. Красне Буського району. Вогнем знищено легковий автомобіль. Завдано збитків на 40 тис. грн.

«Ймовірна причина пожежі – занесення джерела запалювання ззовні сторонньою особою», – зазначають в МНС.

Ведеться слідство.