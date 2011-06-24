На Львівщині стовбури дерев задавили юнака

Перекинулася гужова підвода

Львівська область. 24 червня. УНІАН. У Львівській області внаслідок нещасного випадку загинув 19-річний мешканець одного із сіл Старосамбірського району. Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, юнак керуючи гужовою підводою не впорався з керуванням, перекинувся та був смертельно травмований стовбурами дерев, які перевозив.

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