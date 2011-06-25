ОДА завжди підтримуватиме шахтарів, - Цимбалюк

Львів. 25 червня. УНІАН. Голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк привітав трудовий колектив ДВАТ "Шахта "Надія" з достроковим виконанням річного плану видобутку вугілля та побажав трудовому колективу подальших успіхів на благо області.

«Висловлюю трудовому колективу та керівництву ДВАТ "Шахта "Надія" щиру подяку за професійну шахтарську працю, яка забезпечує в складних гірничо-геологічних умовах стабільний розвиток вугільної галузі Львівщини.

Стабільно працюючи та поступово покращуючи фінансово-економічні показники, Ви забезпечуєте соціальний захист своїх працівників.

Львівська облдержадміністрація завжди підтримуватиме працівників вугільної галузі Львівщини, адже саме завдяки успішній праці кваліфікованих спеціалістів забезпечується стабільна робота енергетичного комплексу області, що гарантує безперебійну роботу господарського комплексу загалом.

Бажаю Вам і Вашим рідним міцного здоров’я, добробуту та успіхів у всіх починаннях», зазначив М.Цимбалюк.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня трудовий колектив ДВАТ "Шахта "Надія" достроково виконав річне завдання з вуглкевидобутку: видобуто 135 тис. тонн вугілля, в тому числі 73,1 тис. тонн понад план, середньодобовий видобуток становить 853 тонн на добу.