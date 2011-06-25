На Львівщині в пожежі загинуло 4 дітей

Львів. 25 червня. УНІАН. У Львівській області під час пожежі загинуло четверо дітей. Трагедія сталася 24 червня у с. Звір Самбірського району Львівської області у дерев’яному приватному житловому будинку. Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС України у Львівській області.

Внаслідок пожежі загинуло четверо дітей (2004, 2005, 2007 і 2009 р.н.). Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС у Львівській області.

За фактом події правоохоронними органами проводиться розслідування.