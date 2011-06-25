У Львові пройде фестиваль «Студентська республіка»

Львів. 25 червня. УНІАН. 25-26 червня у межах святкування Дня молоді у парку культури ім. Б. Хмельницького у Львові відбудеться Фестиваль «Студентська республіка». Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

Організатором заходу виступила МГО "Асоціація КВН Галичини", за підтримки управління у справах сім’ї та молоді Львівської ОДА та управління молоді, сім’ї і спорту Львівської міськради.

Мета заходу – створити справжню країну, де творити, керувати та діяти будуть студенти Львова.

Головна інтрига Студентської республіки полягає максимально наближеній до реальності політичній грі. Громадяни шляхом прозорого голосування обиратимуть студентського мера та студентський магістрат. Не обійдеться без справжніх дебатів, передвиборчої компанії та об’єднання у коаліції.

Як у справжньої демократичної держави, у Студреспубліці діятиме своя валюта. Учасники матимуть змогу заробляти гроші: надавати послуги, створювати підприємства, найматися на роботу. І звичайно ж, витрачати чесно зароблені гроші. Республіка матиме власні мас-медіа - газети, радіо та інформаційні агенції.

Також передбачена насичена розважальна програма.