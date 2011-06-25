Львівщина готова до 15-ої річниці прийняття Конституції

Львів. 25 червня. УНІАН. У всіх без винятку районах Львівської області та у містах обласного значення здійснена підготовча робота з відзначення 15-ої річниці прийняття Конституції України.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

У населених пунктах планується провести урочистості за участі представників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій, громадських організацій, діячів науки та культури та організувати урочисте покладання квітів до пам’ятних знаків та пам’ятників видатним діячам українського державотворення.

Також передбачено провести у закладах культури, літніх таборах відпочинку для дітей та молоді просвітницькі тематичні заходи, спрямовані на виховання правової культури, висвітлення історії становлення Конституційного права, внеску видатних працівників у його розвиток, а також заходів, спрямованих на виховання у громадян поваги до державних символів України.

Крім того, забезпечуватиметься широке висвітлення в районних засобах масової інформації заходи з підготовки та відзначення 15-ї річниці Конституції України.