Монголія є надійним партнером для України, - Цахіагійн Елбегдорж

22:51, 27 червня 2011
Львів
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В оборонної галузі

Цахіагійн Елбегдорж

Львів. 27 червня. УНІАН. 27 червня у Львові під час прес-конференції Президент Монголії Цахіагійна Елбегдоржа заявив, що приємно, що перше місто, в якому він побував під час візиту до України, виявився Львів.

Цахіагійн Елбегдорж також зупинився на питаннях двостороннього співробітництва між державами. Він, зокрема, відзначив перспективу розвитку відносин в сфері сільського господарства, оборонної галузі, освітніх програм, будівництва, машинобудування, видобутку корисних копалин, туризму. За словами Президента Монголії, його держава зацікавлена у співпраці з Львівщиною в галузі тваринництва та рослинництва, а також у навчанні монгольських студентів у вищих навчальних закладах Львова.

Після прес-конференції для Президента, його дружини та монгольської делегації була проведена екскурсія центральною частиною міста. Крім того, іноземні гості оглянули Львівський національний театр та балету імені Соломії Куршельницької.

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