На Львівщині 90-річний чоловік покінчив життя самогубством
09:11, 29 червня 2011Львів
0 0
Не вистачало пенсії на прожиття
Львівська область. 29 червня. УНІАН. На Львівщині 90-річний мешканець одного із сіл Бродівщини покінчив життя самогубством.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, чоловік повішався на горищі власного будинку. За словами оточуючих, дідусь останнім часом нарікав на те, що йому «не вистачає на прожиття мізерної пенсії».
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter