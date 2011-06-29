На Львівщині 90-річний чоловік покінчив життя самогубством

Львівська область. 29 червня. УНІАН. На Львівщині 90-річний мешканець одного із сіл Бродівщини покінчив життя самогубством.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, чоловік повішався на горищі власного будинку. За словами оточуючих, дідусь останнім часом нарікав на те, що йому «не вистачає на прожиття мізерної пенсії».