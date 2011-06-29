Президент Монголії відбув до Києва

Львів. 29 червня. УНІАН. Президент Монголії Цагіагійн Елбегодорж після трьохденного перебування у Львові в рамках державного візиту до України відбув до Києва.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків із громадськістю Львівської ОДА.

У львівському аеропорту монгольську делегацію проводжали голова Львівської обласної державної адміністрації Михайло Цимбалюк та міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, що на 29 червня в Києві запланована зустріч Президента України Віктора Януковича та Президента Монголії Цахіагійна Елбегдоржа «віч-на-віч, переговори делегацій України та Монголії, а також участь Глав держав в роботі українсько-монгольського бізнес-форуму.