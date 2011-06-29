Завершився веломарафон «Львів-Краків – 2011»

Львів. 29 червня. УНІАН. Присвячений 15-ій річниці Конституції України четвертий міжнародний українсько-польський веломарафон між містами Львовом і Краковом успішно завершився.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, веломарафон проводився під патронатом голови Львівської облдержадміністрації Михайла Цимбалюка.

Завдяки сприянню органів влади, перетин українсько-польського кордону було організовано оперативно і з мінімальними втратами часу для спортсменів. Організатори веломарафону нагородили прикордонників пам’ятними медалями і грамотами.

Подолавши 325 кілометрову дистанцію за 11 годин 27 хвилин, першим фінішну стрічку перетнув Василь Малинівський з Дрогобича, кандидат у збірну України, вихованець спортшколи „Медик”.

Другим на фініші був чемпіон України Володимир Клекоцюк з Луцька, третім - також дрогобичанин з „Медика” Іван Паславський.

Організатори веломарафону нагородили першу десятку спортсменів призами, а решту, хто подолав всю дистанцію, пам’ятними медалями. До першої десятки потрапили і львів’яни Микита Пономаренко, Євген Гоголєв, Себастьян Сироїшка, Ігор Цімарно, Йосиф Пазяк, червоноградець Володимир Голінчак.