У Львові водій автобуса їздив під дією наркотиків

Львів. 29 червня УНІАН. 28 червня співробітники відділу ДАІ під час несення служби на вул. Кульчицької у Львові зупинили автобус, який хаотично рухався, що, відповідно, свідчило про те, що водій перебуває за кермом у стані сп’яніння. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Водія було скеровано на експертизу. Згідно з висновком наркологічного диспансеру було встановлено, що водій автобуса, 27-річний житель Львова, їздив за кермом, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння. За цей вчинок на водія було складено протокол про адміністративне правопорушення відповідно до ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На момент затримання автобуса, у салоні не було пасажирів. Однак, зараз слідчі встановлюють, чи перевозив раніше водій автобуса пасажирів, перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння.

Загалом у 2011 році співробітники відділу ДАІ міста Львова склали понад 900 протоколів про адміністративні правопорушення за керування автомобілями у стані сп’яніння.

Нагадаємо, що рішення у справах щодо керування транспортними засобами особами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції водіїв, приймають виключно суди.

За таке порушення суд може накласти штраф на водіїв від 2 550 до 3 400 грн або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років, або громадські роботи на строк від 40 до 50 годин, або адміністративний арешт на строк від 7 до 10 діб.

Повторне протягом року вчинення такого порушення, тягне за собою на водіїв позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 2 до 3 років з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або громадські роботи на строк від 50 до 60 годин, або адміністративний арешт на строк від 10 до 15 діб.

Якщо ж особа двічі протягом року піддавалась адміністративному стягненню за таке порушення, то такого водія можна позбавити права керування транспортними засобами на строк до 10 років з оплатним вилученням транспортного засобу.