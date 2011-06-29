Водій «ВАЗу» збив пенсіонера
12:01, 29 червня 2011Львів
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У потерпілого – травми ніг
Львів. 29 червня. УНІАН. У Львові 75-річний пішохід потрапив під колеса легковика. Інцидент стався 28 червня об 11.15 на перехресті вулиць Б. Хмельницького – Липинського.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області, ДТП скоїв 43-річний водій автомобіля «ВАЗ-2109».
Унаслідок автопригоди пішохід отримав травми ніг. Обставини інциденту з’ясовуються.
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