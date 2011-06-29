На Львівщині пройшов форум навчальних закладів ім. Шашкевича

Львів. 29 червня. УНІАН. З метою вшанування визначного українського поета, громадського діяча, отця Маркіяна Шашкевича, головне управління освіти і науки Львівської ОДА у м. Золочеві провело Міжнародний форум навчальних закладів імені Маркіяна Шашкевича.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

У форумі взяли участь навчальні заклади імені Маркіяна Шашкевича: ЗОШ№34 м. Львова, ЗОШ с. Новосілки та ЗОШ с. Гумнисько Буського району, навчально-виховний комплекс «Школа – гімназія» с.Дуліби Стрийського району, ЗОШ №2 м. Золочева, навчально-виховний комплекс с. Білий Камінь Золочівського району, Бродівський педколедж, комплекс загальноосвітніх навчальних закладів №2 м. Перемишля (Республіка Польща), Чортківська гімназія Тернопільської області.

З привітальним словом до учасників Міжнародного форуму звернувся Роман Лубківський, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Чеській і Словацькій Федеративній Республіці, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка. Він відзначив важливу роль Маркіяна Шашкевича у громадсько-політичному житті Галичини в кінці ХІХ століття та важливість об’єднання учнівської молоді навколо імені Маркіяна Шашкевича.

У програмі літературно-мистецького свята відбулись презентація навчальних закладів, презентація видання „Хроніки Шашкевичівок”, а також виставка тематичних світлин, яка відображає життєвий і творчий шлях Маркіяна Шашкевича. До 200-річчя Маркіяна Шашкевича педагогами навчальних закладів імені Маркіяна Шашкевича вишито семиметровий рушник „Тобі, Маркіяне”, який зберігатиметься у музеї-садибі с. Підлисся Золочівського району.