На Львівщині наркокур’єрів засуджено до 4-х років

Львів. 29 червня. УНІАН. Апеляційний суд Львівської області залишив без змін вирок Яворівського районного суду щодо двох громадян України, мешканців м. Львова та м. Вроцлава (Республіка Польща), які організували незаконне ввезення в Україну великої партії героїну з метою подальшого збуту на території Львівщини.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УСБУ у Львівській області.

У 2009 році співробітники СБУ затримали 29-річного наркокур’єра, який прямуючи автомобілем з Республіки Польща в Україну через ПП „Краковець-Корчова”, перемістив на територію України контрабандним шляхом понад 200 грам героїну. Під час розслідування кримінальної справи правоохоронці встановили причетність до вчинення злочину ще двох осіб, які в подальшому були затримані. Організатором злочинної оборудки виявився 26-річний львів’янин з кримінальним минулим, а його спільник – 39-річний уродженець Тернопільщини займався пошуком і придбанням наркотичних речовин за кордоном.

Розглянувши зібрані слідством матеріали, суд визнав вказаних осіб винними у вчиненні злочинів, передбачених ст. 305, ст. 307, ст. 309 Кримінального кодексу України (контрабанда наркотичних засобів; незаконне придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 4 роки кожному з конфіскацією всього належного їм майна.