Жительку Львівщини привітали із 100-літнім ювілеєм

Вручено цінні подарунки

Львів. 29 червня. УНІАН. Мешканку с.Ванів Сокальського району Козицьку Софію Омелянівну представники влади привітали із 100-літнім ювілеєм. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА. Ювілярку від імені Президента України Віктора Януковича та голови Львівської ОДА Михайла Цимбалюка привітав начальник Головного управління праці та соціального захисту населення Львівської ОДА Василь Мартиняк. Василь Мартиняк побажав ювілярці міцного здоров’я та вручив цінні подарунки.

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