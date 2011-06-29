На Львівщині вибухом чоловіку відірвало кисті рук

Львівська область. 29 червня. УНІАН. На Львівщині під час вибуху невстановленого саморобного пристрою чоловікові відірвало кисті обох рук.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 41-річного жителя міста Стрия було доставлено в лікарню з проникаючим пораненням грудної клітки, ампутацією кистей обох рук, множинними пораненнями шиї та обличчя.

Як було встановлено, сьогодні, близько 00.30, потерпілий в кухні власної квартири розбирав невстановлений саморобний пристрій, який спрацював в нього в руках.

Загоряння квартири від спрацювання пристрою – не було.