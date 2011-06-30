Львівщина відзначила заключний Олімпійський день-2011

Львів. 30 червня. УНІАН. У Стрию, на стадіоні «Сокіл», пройшло обласне спортивно-масове свято «Олімпійський день 2011».

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із ЗМІ Львівської ОДА, участь у заході взяли представники обласної, районної та міської влади, керівники обласних організацій фізкультурно-спортивних товариств та відомств, обласних центрів «Спорт для всіх», «Інваспорт», керівники структурних підрозділів фізичної культури та спорту районних державних адміністрацій, представники депутатського корпусу Львівщини та ін.

Також на святі були присутні видатні спортсмени Львівщини й кращі представники спорту неповносправних Львівщини - дворазовий чемпіон Параолімпійських Ігор 2008 року в Пекіні з легкої атлетики, дворазовий чемпіон світу серед неповносправних спортсменів Роман Павлик, учасник зимових Параолімпійських Ігор 2010 року в Ванкувері та літньої Параолімпіади 2008 року в Пекіні, чемпіон світу з легкої атлетики серед неповносправних спортсменів Олег Лещишин, чемпіон Європи 2009 р., учасник Параолімпійських Ігор в Атланті 1996 р. Богдан Носевич.

Обласне спортивно-масове свято «Олімпійський день-2011» на Львівщині завершувало загальноукраїнську програму святкування дня народження Міжнародного Олімпійського Комітету, яке розпочалося 18 червня в Києві.

Слово вітання від Президента НОК України Сергія Бубки виголосив уповноважений представник НОК України, голова Івано-Франківського відділення НОК України Мирослав Карабін.

Першими подолали 30-метрову дистанцію вихованці Стрийського сиротинця – наймолодші шести- та семирічні хлопчики і дівчатка. Після наймолодших свою дистанцію долали неповносправні спортсмени на візках.

Основою свята були фінальні змагання з легкої атлетики за програмою ХХ спортивних Ігор Львівщини та чотирьох обласних Ігор ветеранів фізичної культури та спорту.