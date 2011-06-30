Громаді Львова повернуто 329 га Грибовицьких лісів

Львів. 30 червня. УНІАН. Прокуратура Львівської області запобігла незаконному вилученню земель лісового фонду рекреаційного призначення Львівської міської ради. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Вищий адміністративний суд України задовольнив касаційну скаргу прокуратури Львівської області, скасував незаконне рішення суду апеляційної інстанції та залишив у силі постанову суду першої інстанції, якою задоволено позов прокурора Львівської області та визнано нечинними рішення Львівської обласної ради щодо вилучення із земелекористування Львівської міської ради ділянки площею 328,7 га, розташованої на території Грибовицької сільської ради Жовківського району Львівської області та передачі її до земель запасу для житлово-дачного будівництва.

На даний час, органами прокуратури Львівщини вживаються заходи до виконання вказаного судового рішення та реального поновлення інтересів територіальної громади міста Львова.