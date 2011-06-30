Видано довідник про Львівщину

Львів. 30 червня. УНІАН. З нагоди 20-річчя Незалежності України Львівською облдержадміністрацією підготовлено та видано довідник „Адміністративно-територіальний поділ Львівської області. Органи державної влади. Місцеві громади та політичні партії».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Довідник подає матеріал про адміністративно-територіальний поділ районів, міських, селищних і сільських рад Львівської області на січень 2011 року.

На першій сторінці кожного району вміщено таблиці, у яких подано найменування районів і районних центрів, їх територію, кількість міст, селищ і сільських рад, підпорядкованих району, назву обласного центру і віддаль до нього, наявність лісів та сільськогосподарських угідь, чисельність населення. Окремо в таблицях подано міста обласного і районного значення та селища міського типу.

Також розміщена інформація про депутатів обласних та районних рад, обраних у мажоритарних виборчих округах громадами відповідного села, селища або міста та голів органів місцевого самоврядування, обраних під час місцевих виборів 31 жовтня 2010 року, а також перелік усіх населених пунктів у розрізі кожного району, міської, селищної і сільської ради.

Другою складовою частиною довідника є алфавітний покажчик населених пунктів області. В алфавітному покажчику біля кожного населеного пункту визначено його підпорядкування, скорочену назву району та місцевої ради.