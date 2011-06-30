У Львові створено штаб зі вступної кампанії

Львів. 30 червня. УНІАН. У Львівській ОДА працюватиме консультаційний телефон оперативного штабу з питань вступної кампанії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

З метою забезпечення належного контролю за проведенням вступної кампанії 2011 року у вищих та професійно-технічних навчальних закладах, консультування громадян з питань вступу до вищих навчальних закладів та оперативного реагування на факти порушень чинного законодавства про вищу освіту, з 1 липня 2011 року в Головному управлінні освіти і науки облдержадміністрації починає працювати консультаційний телефон оперативного штабу з питань вступної кампанії до вищих навчальних закладів за номером 235-73-89, до професійно-технічних навчальних закладів за номером 246-45-63.

Консультаційний телефон працюватиме до 25 серпня 2011 року у робочі дні з 10.00 до 13.00 год. та з 14.00 до 17.00.