З початку року в пожежах загинуло 56 осіб

Львів. 1 липня. УНІАН. З початку року у Львівській області під час пожеж загинуло 56 осіб, з них 6 дітей.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ГУ МНС України у Львівській області.

За вказаний період в області було зареєстровано 1169 пожеж, на яких 31 особу було травмовано, з них 3 дітей. Водночас за інформацією обласного управління МНС, на пожежах врятовано 130 осіб, з них 11 дітей.

Нагадаємо, 24 червня у с. Звір Самбірського району під час пожежі в дерев’яному житловому будинку загинуло четверо дітей.