На дорозі Київ-Чоп загинув пішохід
10:04, 01 липня 2011Львів
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Водій авто втік
Львів. 1 липня. УНІАН. У Львівській області унаслідок наїзду автомобіля загинув невідомий чоловік. Інцидент стався 27 червня на автодорозі сполученням Київ-Чоп у селі Пісочна Миколаївського району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.
Труп чоловіка виявив 37-річний житель Стрийського району. Як встановили співробітники ДАІ, невідомий чоловік загинув унаслідок наїзду на нього невстановленого автомобіля (попередні дані – вантажного), яким керував невідомий водій. Після скоєння ДТП водій з місця аварії втік.
Свідків цієї ДТП ДАІ закликає зголошуватися за телефоном 102.
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