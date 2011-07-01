На дорозі Київ-Чоп загинув пішохід

Львів. 1 липня. УНІАН. У Львівській області унаслідок наїзду автомобіля загинув невідомий чоловік. Інцидент стався 27 червня на автодорозі сполученням Київ-Чоп у селі Пісочна Миколаївського району. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Труп чоловіка виявив 37-річний житель Стрийського району. Як встановили співробітники ДАІ, невідомий чоловік загинув унаслідок наїзду на нього невстановленого автомобіля (попередні дані – вантажного), яким керував невідомий водій. Після скоєння ДТП водій з місця аварії втік.

Свідків цієї ДТП ДАІ закликає зголошуватися за телефоном 102.