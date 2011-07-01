Львів. 1 липня. УНІАН. У Львові на залізниці двох осіб уразило струмом. Молоді скорочували шлях з Левандівки на Рясне, через залізничні шляхи станції. Хлопець із дівчиною проігнорували попереджувальні знаки і, щоб не обходити 60 вагонний склад поїзду, вирішили перелізти через муфту з’єднання двох залізничних цистерн. Про це правоохоронців на станції Львів повідомив черговий станції Клепарів.

Потяг стояв на колії, яка знаходилась під контактним дротом електричної мережі хлопця, який вхопився за платформу, уразило електричним струмом. Дівчина інтуїтивно схопила за одяг постраждалого, і заряд електрики уразив і її.

Після огляду медики доправили потерпілих у восьму лікарню. У 22-річної дівчини лікарі виявили опіки обличчя та правої кисті 1-го ступеня. 25-річний хлопець перебуває у важкому стані, у нього 30% опіків поверхні тіла.

Триває слідство.