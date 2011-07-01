Львівський аеродром готовий до Євро-2012 на 43%

Львів. 1 липня. УНІАН. Цього тижня на території аеродрому МА «Львів» будівельники розпочали роботи з будівництва ще двох руліжних доріжок. Всього на аеродромі реконструюють і будують 8 руліжних доріжок. Про це УНІАН повідомили в ДП «Дирекція з будівництва об'єктів до Євро-2012 у м. Львові».

Верхній шар їхнього покриття буде виконано з монолітного бетону. «Перша руліжна доріжка призначена для з’єднання злітно-посадкової смуги та новозбудованого перону», - зазначив керівник проекту з будівництва злітно-посадкової смуги ДП «Західінфрапроект» Андрій Ганкевич.

Друга руліжна доріжка може використовуватися для нетривалої стоянки літаків в очікуванні вильоту. Завершення робіт на цих ділянках, за словами п. Ганкевича, очікується до кінця серпня.

Сьогодні на об’єкті працює близько 300 будівельників, а загальна готовність аеродрому становить 43%.