На Львівщині з початку року викрадено 86 авто

Львів. 1 липня. УНІАН. У Львівській області з початку року було викрадено 96 транспортних засобів, з яких розшукано 40. У тому числі було викрадено 86 автомобілів, з них розшукано 32. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Управління ДАІ у Львівській області.

Найбільше автовикрадень було скоєно у місті Львові (46), а саме у таких районах, як: Франківському (13), Сихівському (10) та Шевченківському (9). У Залізничному районі міста Львова цьогоріч було зафіксовано 6 автовикрадень, у Галицькому – 5, у Личаківському – 3.



Щодо міст та районів Львівської області, то найбільше транспортних засобів було викрадено з території Пустомитівського району (9), Городоцького району (5) та міста Трускавця (5).

Зокрема, 30 червня у Шевченківський райвідділ міліції міста Львова із заявою про крадіжку автомобіля звернулася 25-річна львів’янка, жителька вулиці Миколайчука.



Жінка розповіла, що двоє невідомих осіб із застосуванням фізичної сили вирвали з її рук сумочку, з якої витягнули ключі до автомобіля «Сузукі Гранд Вітара» (чорного кольору), 2006 року випуску. Після цього злочинці сіли в автомобіль та поїхали у невідомому напрямку.