У Львові «билися» бійці радянської армії з «гітлерівцями»

Львів. 1 липня. УНІАН. 30 червня у Львові відзначають 70-ту річницю проголошення Акту відновлення Української державності. З цієї нагоди у місті тривають різні заходи – «Від акту відновлення до 20-річчя Незалежності».

У центрі міста відбулось театралізоване дійство. З балкону прочитано «Акт відновлення Української держави» так, як це було здійснено 70 років тому. Інсценовано бій між радянськими військовими та гітлерівцями.

Організаторами проведення цих заходів виступили ГО Товариство пошуку жертв війни «Пам’ять», Конгрес українських націоналістів за підтримки Львівської міської ради.

Нагадаємо, що 30 червня 1941 року ОУН проголосила про створення Української держави.

Фото Євген Кравс