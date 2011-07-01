Папа Бенедикт XVI відлучив від церкви 29 черниць із Львівщини

Київ. 1 липня. УНІАН. Папа Римський Бенедикт XVI 29 червня своїм декретом відлучив від церкви 29 черниць монастиря Святого пророка Іллі Української греко-католицької церкви в Брюховичах (Львівська область).

Про це пише газета «Коммерсант».

Конфлікт між черницями й генеральним управлінням Святого Василя в Римі, якому підпорядковоувався монастир, почався в квітні 2007 року. Тоді священики УГКЦ, громадяни Чехії Антонін ДОГНАЛ, Роберт ОБЕРГАУЗЕР, Річард ШПІРЖІК і громадянин України Василь ГИТЮК створили в Свято-Благовіщенському монастирі села Підгірці Львівської області ”Українську правовірну греко-католицьку церкву” (УПГКЦ) і стали себе називати ”підгорецькими ченцями”. У свою чергу А.ДОГНАЛ проголосив себе єпископом і почав проводити богослужіння, під час яких називав Папу Римського Бенедикта XVI і предстоятелів УГКЦ єретиками. За це в травні 2009 року всі вони були відлучені від церкви верховним трибуналом Ватикану.

Ще в листопаді 2008 року черниці монастиря Святого пророка Іллі в Брюховичах публічно заявили про свою підтримку А.ДОГНАЛА і про підпорядкування синоду єпископів УПГКЦ. Вони відреклися від церковної ієрархії й розірвали зв`язок із генеральним управлінням Святого Василя в Римі.

Як пояснив газеті промотор (секретар) справедливого трибуналу Львівської архієпархії УГКЦ Михайло ПАЛІЙ, за церковними канонами ці дії є гріхом і черниці не можуть належати церкві. ”Ми неодноразово зверталися до них із пропозицією прийняти статут УГКЦ, направили їм два канонічні попередження, але вони проігнорували всі звернення”, – зазначив М.ПАЛІЙ.

Як розповів Ігор ЯЦІВ, прес-секретар члена синоду УГКЦ Любомира ГУЗАРА (предстоятеля УГКЦ у 2001-2011 роках), на початку 2011 року від імені Л.ГУЗАРА було оприлюднено таке застереження віруючим: ”Секта ДОГНАЛА є ворогом нашої церкви, оскільки люди, що створили її, називають себе «підгорецькими ченцями», не є католицькими священиками й ченцями і відлучені від церкви”.

Наразі керівництво Львівської архієпархії УГКЦ намагається в рамках церковного процесу виселити черниць із будівлі монастиря, оскільки вони відмовляються прийняти декрет Папи Римського. Разом із тим у УГКЦ вважають, що сестри й надалі проводитимуть свою релігійну діяльність, оскільки в правовому полі церква не може претендувати на власність монастиря і виселяти черниць. ”Складність ще й у тому, що половина сестер – громадяни Словенії та Чехії”, – уточнила секретар чину Святого Василя Ігнатія ГАВРИЛІК.

”Наша декларація до мирян – це заклик до віруючих не брати участь у будь-яких обрядах під керівництвом черниць монастиря Святого пророка Іллі. Ми виконали всі канонічні норми і зрештою відлучили черниць від церкви”, – підсумував І.ЯЦІВ.