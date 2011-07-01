Дві спортивні школи Львівщини – найкращі в Україні

Львів. 1 липня. УНІАН. Державна служба молоді та спорту України підвела підсумки діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл України за результатами 2010 року. У загальноукраїнському рейтингу перше та друге місця посіли дві львівські ДЮСШ обласної організації ФСТ «Динамо»– КДЮСШ «Атлет» та КДЮСШ «Здоров’я».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Під час засідання колегії управління з питань фізичної культури та спорту ОДА, що відбулося 30 червня цього року, директори цих шкіл Віктор Нікулін та Олена Єресько отримали Почесні грамоти та Кубки, які їм вручили заступник начальника управління з питань фізичної культури та спорту ОДА Оксана Вацеба, перший заступник голови обласної організації ФСТ «Динамо» Віктор Яцковець та голова профільної комісії Львівської обласної ради Тарас Скиба.