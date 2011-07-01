15 гідів отримали дозволи на туристичний супровід

Львів. 1 липня. УНІАН. 30 червня в Управлінні розвитку туризму та курортів Львівської ОДА відбулося засідання Акредитаційної комісії з питань видачі дозволів екскурсоводам Львівської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Формат проведення процедури видачі дозволу передбачає проходження співбесіди з членами Акредитаційної комісії, вільного спілкування, відтворення елементів екскурсії.

За результатами роботи засідання комісії було проведено перевірку знань претендентів та прийнято рішення про видачу дозволів на право здійснення туристичного супроводу 15 особам.

Основною функцією Акредитаційної комісії є підтвердження рівня знань претендентів на отримання дозволу, та, як наслідок, формування якісного складу ринку екскурсоводів, гідів-перекладачів та фахівців з активних видів туризму на території області.

Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу є офіційним документом, який дає легітимне право на проведення екскурсій на території м. Львова та Львівської області.