На Львівщині розпочався фестиваль «Fort.Missia-2011»

Львів. 1 липня. УНІАН. 1-3 липня 2011року за підтримки Львівської обласної державної адміністрації на території Мостиського району розпочався ІІІ Міжнародний фестиваль мистецтв "Fort.Missia-2011".

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Цей фестиваль проводиться з метою активізації туристичних потоків в регіоні, популяризації унікальних збережених об’єктів Першої світової війни, залучення до активного відпочинку нових цільових туристичних груп, забезпечення нових ринків попиту для середовища митців, розкриття самобутності та гостинності мешканців Львівщини.

Особливостями цьогорічного фестивалю є відкриття двох унікальних укріплених схронів артилерійської батареї Першої світової війни. Подібних добре збережених схронів ні в системі Перемишльської фортеці, ні в інших оборонних спорудах у Європі немає. Окрім того, відвідувачів фестивалю чекатимуть вогняні шоу та мистецько-спортивне шоу «Кличко - Оборонець Всесвіту».

У цьому році для участі у заході залучено більше 150 творців мистецтва, понад 100 осіб іноземних культурологів, дослідників та упорядників об’єктів історичної пам’яті. За оперативними даними на території фестивалю вже нараховується біля 8 тисяч осіб, які прибули на фестиваль.

Добратись до стратегічного пункту «Fort.Missia» можна електричками із приміського вокзалу, або маршрутними таксі від головного залізничного вокзалу (АС-8) можна доїхати до Мостиськ або до Шегинь, звідки курсують автобуси до села Поповичі.

Організовано відправлення автобусів із центру Львова: щогодини (із 10:00 до 18:00 ) від літературної кав’ярні «Кабінет» (вул. Винниченка,12) до фестивального поля відправлятимуться мікроавтобуси.